Фигуристка Элизабет Турсынбаева стала шестой в короткой программе на Азиаде в Саппоро
23 февраля 2017, 17:44
Лидирует в соревнованиях одиночниц Чой Да Бин из Южной Кореи.
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева заняла шестое место в короткой программе на проходящих в японском Саппоро Азиатских играх, сообщает Zakon.kz.
Лидирует в соревнованиях одиночниц Чой Да Бин из Южной Кореи (61,30)на втором месте японка Рика Хонго (60,98), на третьем китаянка Чжао Цикан (58,90). 17-летняя казахстанска фигуристка набрала 53,16 очка. Другая представительница нашей страны Айза Мамбекова (49,99) стала восьмой.
Соревнования в произвольной программе среди женщин пройдут в субботу, 25 февраля в 14:00 по времени Астаны.
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