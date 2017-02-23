Фигуристка Элизабет Турсынбаева стала шестой в короткой программе на Азиаде в Саппоро

Лидирует в соревнованиях одиночниц Чой Да Бин из Южной Кореи.

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева заняла шестое место в короткой программе на проходящих в японском Саппоро Азиатских играх, сообщает сообщает Zakon.kz





Лидирует в соревнованиях одиночниц Чой Да Бин из Южной Кореи (61,30)на втором месте японка Рика Хонго (60,98), на третьем китаянка Чжао Цикан (58,90). 17-летняя казахстанска фигуристка набрала 53,16 очка. Другая представительница нашей страны Айза Мамбекова (49,99) стала восьмой.





Соревнования в произвольной программе среди женщин пройдут в субботу, 25 февраля в 14:00 по времени Астаны.



