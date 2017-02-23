Министр финансов: Будем применять жесткий подход при формировании бюджета

Министр финансов Казахстана Бахыт Султанов, выступая на расширенной коллегии ведомства, пообещал применять жесткий подход при формировании проекта республиканского бюджета, передает МИА «Казинформ».

В частности он отметил проект республиканского бюджета на 2018-2020 годы. Жесткий подход, считает Султанов, должен привести к повышению эффективности бюджетных расходов.

«Речь идет о том, что на всех этапах бюджетного процесса мы должны обеспечить эффективность. То есть, это и контроль, и исполнение бюджета. Мы в течение двух-трех лет в ручном режиме обеспечиваем практически 100-процентное исполнение расходов. И конечно же, при планировании бюджета будут отметаться все расходы, которые могут реализовываться по принципу государственно-частного партнерства. И там, где были нарушения и есть риски нарушения, мы также будем очень жестко подходить к рассмотрению заявок бюджетных администраторов», - пояснил он.

Кроме того будет усилен мониторинг исполнения бюджета и упрощены процедуры исполнения бюджета. Начнется работа по разработке Концептуальной модели составления бюджета по методу начисления и форматов прогнозной финансовой отчетности.