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Новости за сегодня

Министр финансов: Будем применять жесткий подход при формировании бюджета

 

Министр финансов Казахстана Бахыт Султанов, выступая на расширенной коллегии ведомства, пообещал применять жесткий подход при формировании проекта республиканского бюджета, передает МИА «Казинформ».

В частности он отметил проект республиканского бюджета на 2018-2020 годы. Жесткий подход, считает Султанов, должен привести к повышению эффективности бюджетных расходов.

«Речь идет о том, что на всех этапах бюджетного процесса мы должны обеспечить эффективность. То есть, это и контроль, и исполнение бюджета. Мы в течение двух-трех лет в ручном режиме обеспечиваем практически 100-процентное исполнение расходов. И конечно же, при планировании бюджета будут отметаться все расходы, которые могут реализовываться по принципу государственно-частного партнерства. И там, где были нарушения и есть риски нарушения, мы также будем очень жестко подходить к рассмотрению заявок бюджетных администраторов», - пояснил он.

Кроме того будет усилен мониторинг исполнения бюджета и упрощены процедуры исполнения бюджета. Начнется работа по разработке Концептуальной модели составления бюджета по методу начисления и форматов прогнозной финансовой отчетности.

 

23 февраля 2017, 17:41
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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