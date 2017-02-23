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Новости за сегодня

Новый Налоговый кодекс разработают в РК в этом году

 

Как проинформировал министр национальной экономики Тимур Сулейменов на расширенном заседании коллегии по итогам прошлого года, в 2017 году в рамках реализации послания президента Казахстана будет разработан новый Налоговый кодекс, передает корреспондент Zakon.kz.

«В целом, перед нами стоит большая задача по реформированию налоговой системы. Мы обязаны сохранить и желательно расширить базу сбора налогов», - сказал он.

Вместе с тем, по его словам, планируется «переформатировать в целом налоговую систему на достижение целей, указанных в послании».

«В связи с этим мы будем совершенствовать механизмы взимания налога на добавленную стоимость, упрощение налогового администрирования в целом, совершенствование системы недропользователей, то есть нам необходимо повысить привлекательность наших базовых отраслей и обеспечить режимы, позволяющие расширять нашу минерально-сырьевую базу», - указал глава ведомства.

«Таким образом, система налогообложения будет совершенствоваться и в этом направлении. Будут отменены все неэффективные налоговые льготы, которые не отвечают интересам Третьей модернизации нашей страны», - пояснил Т.Сулейменов.

Также он сообщил, что в целях приведения в соответствие национального таможенного законодательства с Таможенным кодексом ЕАЭС будет разработан новый национальный Таможенный кодекс.

«Мы имплементируем нормы Таможенного кодекса ЕАЭС и также включим дополнительные нормы, которые обеспечивают упрощение таможенных процедур», - заключил министр.

 

Автор Ксения Давыдова, Астана

 

23 февраля 2017, 12:30
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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