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Новости за сегодня

ИС ЭСФ будет временно недоступна в период с 09:00 ч. 24 февраля по 09:00 ч. 27 февраля текущего года времени г. Астана

Уважаемые пользователи информационной системы Электронные счета-фактуры!

КГД Министерства финансов РК сообщает, что в связи с имеющимися проблемами на серверном и сетевом оборудовании программно-аппаратного комплекса ИС ЭСФ, принято решение о проведении комплекса технических работ по увеличению производительности ИС ЭСФ и каналов связи.

Так, в период с 09:00 ч. 24 февраля по 09:00 ч. 27 февраля текущего года времени г. Астана ИС ЭСФ будет временно недоступна.

Обращаем Ваше внимание, что счета-фактуры, выписанные до отключения информационной системы, будут обработаны и зарегистрированы датой их отправки.

С 24.02.2017 г. по 26.02.2017 г. счета-фактуры в соответствии с подпунктом 2) пункта 2-1 статьи 263 Налогового кодекса могут быть выписаны на бумажном носителе. При этом, после устранения технических ошибок (восстановления работы ИС ЭСФ) счета-фактуры, выписанные на бумажном носителе, подлежат выписке в электронной форме в течение пятнадцати календарных дней с даты устранения технических ошибок (восстановления работы ИС ЭСФ).

КГД Министерства финансов РК приносит извинения за причиненные неудобства.


24 февраля 2017, 10:50
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

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