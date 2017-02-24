ИС ЭСФ будет временно недоступна в период с 09:00 ч. 24 февраля по 09:00 ч. 27 февраля текущего года времени г. Астана

Уважаемые пользователи информационной системы Электронные счета-фактуры!

КГД Министерства финансов РК сообщает, что в связи с имеющимися проблемами на серверном и сетевом оборудовании программно-аппаратного комплекса ИС ЭСФ, принято решение о проведении комплекса технических работ по увеличению производительности ИС ЭСФ и каналов связи.

Так, в период с 09:00 ч. 24 февраля по 09:00 ч. 27 февраля текущего года времени г. Астана ИС ЭСФ будет временно недоступна.

Обращаем Ваше внимание, что счета-фактуры, выписанные до отключения информационной системы, будут обработаны и зарегистрированы датой их отправки.

С 24.02.2017 г. по 26.02.2017 г. счета-фактуры в соответствии с подпунктом 2) пункта 2-1 статьи 263 Налогового кодекса могут быть выписаны на бумажном носителе. При этом, после устранения технических ошибок (восстановления работы ИС ЭСФ) счета-фактуры, выписанные на бумажном носителе, подлежат выписке в электронной форме в течение пятнадцати календарных дней с даты устранения технических ошибок (восстановления работы ИС ЭСФ).

КГД Министерства финансов РК приносит извинения за причиненные неудобства.