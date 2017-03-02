Сервер КНП временно не доступен в связи с техническими неполадками
Уважаемые пользователи WEB-приложения «Кабинет налогоплательщика»!
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что в связи с техническими неполадками сервер КНП временно не доступен.
В настоящее время ведутся мероприятия по устранению проблемы.
КГД МФ РК приносит свои извинения за причиненные неудобства.
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