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Новости за сегодня

Сервер КНП временно не доступен в связи с техническими неполадками

Уважаемые пользователи WEB-приложения «Кабинет налогоплательщика»!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что в связи с техническими неполадками сервер КНП временно не доступен.

В настоящее время ведутся мероприятия по устранению проблемы.

КГД МФ РК приносит свои извинения за причиненные неудобства.


2 марта 2017, 18:00
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

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