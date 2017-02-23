Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Гибель малолетнего ребенка от отравления йогуртом подтвердили в прокуратуре

23 февраля 2017, 17:57

Недельная попытка лечения оказалась безрезультатной, и ребенок в тяжелом состоянии был отправлен самолетом в столичную клинику.


Факт смерти малолетней девочки после отравления неизвестным молочным продуктом в Костанае подтвердили в областной прокуратуре, сообщает Казинформ.

Среди костанайцев широко распространилось сообщение посредством мессенджера WhatsApp о гибели ребенка. Некая девушка, представившаяся соседкой семьи, в которой случилось горе, говорит о том, что 2-летняя девочка сильно отравилась йогуртом, купленным в супермаркете.

«И что интересно, мама не помнит, что она покупала, - говорит девушка в сообщении. - За неделю и почки, и печень, и сердце - все остановилось».

Недельная попытка лечения оказалась безрезультатной, и ребенок в тяжелом состоянии был отправлен самолетом в столичную клинику. Однако и в Астане малышке помочь не смогли, она скончалась в больнице, сообщила неизвестная девушка.

Официальные органы этот случай пока не комментируют. В прокуратуре поясняют, что этот факт пока не зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований, так как смерть малолетней жительницы Костаная произошла в Астане.

Тем не менее, как подтвердили в прокуратуре, «такой факт имеет место быть. Уже известно, что вместе с ребенком симптомы отравления были и у матери. Однако той удалось справиться с болезнью».

П. Плахотников.

Фото: ulcity.ru.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...