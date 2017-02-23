Гибель малолетнего ребенка от отравления йогуртом подтвердили в прокуратуре
23 февраля 2017, 17:57
Недельная попытка лечения оказалась безрезультатной, и ребенок в тяжелом состоянии был отправлен самолетом в столичную клинику.
Факт смерти малолетней девочки после отравления неизвестным молочным продуктом в Костанае подтвердили в областной прокуратуре, сообщает Казинформ.
Среди костанайцев широко распространилось сообщение посредством мессенджера WhatsApp о гибели ребенка. Некая девушка, представившаяся соседкой семьи, в которой случилось горе, говорит о том, что 2-летняя девочка сильно отравилась йогуртом, купленным в супермаркете.
«И что интересно, мама не помнит, что она покупала, - говорит девушка в сообщении. - За неделю и почки, и печень, и сердце - все остановилось».
Недельная попытка лечения оказалась безрезультатной, и ребенок в тяжелом состоянии был отправлен самолетом в столичную клинику. Однако и в Астане малышке помочь не смогли, она скончалась в больнице, сообщила неизвестная девушка.
Официальные органы этот случай пока не комментируют. В прокуратуре поясняют, что этот факт пока не зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований, так как смерть малолетней жительницы Костаная произошла в Астане.
Тем не менее, как подтвердили в прокуратуре, «такой факт имеет место быть. Уже известно, что вместе с ребенком симптомы отравления были и у матери. Однако той удалось справиться с болезнью».
П. Плахотников.
Фото: ulcity.ru.
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