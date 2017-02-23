Состоялась Коллегия Министерства финансов Республики Казахстан

По сообщениям пресс-службы КГД Министерства финансов РК, сегодня в Казмедиацентре состоялось расширенное заседание коллегии Министерства финансов РК с участием представителей Администрации Президента РК, Канцелярии Премьер-Министра РК, депутатов Парламента Казахстана, руководителей структурных и территориальных подразделений Министерства.

Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов (КГД) РК Ардак Тенгебаев, в качестве одного из главных докладчиков, подробно рассказал о работе проводимой КГД по реализации задач, обозначенных в Послании Главы государства, а также поделился планами ведомства на предстоящий период.

В частности, в рамках кардинального улучшения и расширения бизнес-среды путем сокращения предпринимательских издержек постоянно ведется работа по улучшению процедур и методов налогового администрирования.

Так, Комитетом масштабно реформируется система постановки на регистрационный учет по НДС. Проведен тщательный всесторонний анализ. Выявленные административные барьеры будут сняты. В итоге: срок оказания данной государственной услуги сократится с 5 до 1 рабочего дня; в «Кабинете Налогоплательщика» и на веб-портале «Электронного правительства» появится электронная альтернатива налогового заявления для регистрации в качестве плательщика НДС; будут исключены проверочные мероприятия, служащие основанием отказа в постановке на регистрационный учет по НДС.

Как отметил председатель КГД: «Все эти изменения вступят в силу уже в мае текущего года и смогут заметно облегчить условия ведения бизнеса». Кроме того, с апреля прошлого года в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, реализуется пилотный проект по внедрению экстерриториального принципа оказания государственных слуг. Этот принцип позволяет налогоплательщику получить пакет услуг вне зависимости от того, где он состоит на учете, в каком районе, то есть в любом органе государственных доходов. На сегодня по данному принципу оказано более 2 000 госуслуг. По итогам пилотного проекта эта модель будет распространена на всей территории страны. Также в своем докладе глава КГД рассказал об опыте широкого использования различных форм народного контроля. Комитетом совместно с бизнес-сообществом проведена широкомасштабная акция «Требуй чек - выиграй приз!».

Таким образом, нашим граждане получили возможность принять личное участие в общественном контроле по соблюдению налогового законодательства, при этом еще и выигрывать ценные подарки.

В завершении своего выступления Ардак Мырзабаевич обратился к НПП «Атамекен» с призывом объединить усилия в работе по облегчению ведения бизнеса. «Мы предлагаем НПП «Атамекен» создать «белый лист» - список добросовестных налогоплательщиков, своевременно исполняющих налоговые обязательства и имеющий высокий коэффициент налоговой нагрузки. Этот «белый лист» налогоплательщиков станет отправным критерием для системы управления рисками при планировании форм контроля и проверок. Только работая сообща, мы сможем кардинально улучшить бизнес-среду Казахстана»,- подытожил председатель КГД.