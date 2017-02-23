Министр финансов сравнил Налоговый кодекс РК с дуршлагом

Такое сравнение он привел из-за «множества вклеек и поправок, в которых не только предприниматели, но и сами налоговики зачастую путаются».

Министр финансов Бахыт Султанов критически отозвался о действующем Налоговом кодексе РК, передает Kazpravda.kz.

Он выразил согласие с заявлением Генеральной прокуратуры о том, что налоговики не должны писать для себя Налоговый кодекс.

«Мы с этим абсолютно согласны, и в этом плане очень плотно работаем с предпринимательским сектором, с инвесторским сообществом», - заявил Султанов.

Глава Минфина сравнил нынешний документ с «дуршлагом» из-за множества поправок.

«Он должен быть максимально простым, иначе опыт предыдущих кодексов часто показывает, что через год он уже превращается в дуршлаг со множеством вклеек и поправок, в которых не только предприниматели, но и налоговики сами зачастую путаются. Поэтому наша задача - существенно упростить его», - подчеркнул министр.