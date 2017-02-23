Б.Сапарбаев лично ознакомился с проблемами, озвученными в ходе отчетной встречи
23 февраля 2017, 18:40
Аким области объехал населенные пункты и встретился с населением.
В ходе отчетной встречи акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева с населением жители региона озвучили несколько проблемных вопросов и попросили оказать содействие в их решении, сообщает пресс-служба акима области.
В частности, жительница Актобе Гульмира Есбергенова рассказала, что состоит в очереди на получение жилья из государственного фонда в течение 10 лет. В настоящее время вместе с дочерью-инвалидом 1 группы проживает в комнате площадью 15 кв.м., предоставленной государством во временное пользование. Женщина попросила оказать помощь в решении ее жилищного вопроса.
Сегодня аким области специально выехал в пос. Заречный-2, чтобы ознакомиться с условиями проживания Гульмиры Есбергеновой и ее дочери. В комнате, где проживают 35-летняя Гульмира и 13-летняя Инабат, у которой диагностирован двухсторонний ДЦП, нет элементарных удобств и даже отопления. Гульмира получает социальную помощь, пенсию по инвалидности.
- За последние три-четыре года в Актобе не было построено ни одного дома для очередников. В этом году мы планируем начать строительство пяти домов. Мы рассмотрим варианты, как мы сможем вам помочь. Возьмем ваш вопрос на контроль и, думаю, что поможем решить его в течение года, - пообещал Бердыбек Сапарбаев.
Аким области поручил акиму города Ильясу Испанову, руководителю отдела занятости и социальных программ г. Актобе Найле Буртибаевой оказать всяческую поддержку и помощь семье, а также рассмотреть возможность выдачи другого временного жилья с более комфортными условиями за счёт спонсоров.
Жители пос. Заречный-2, ожидавшие Бердыбека Сапарбаева, также поделились с акимом области актуальными для жилого массива проблемами, попросив оказать содействие в строительстве еще одной школы, водоснабжения.
Затем глава региона проехал в пос. Россовхоз, жители которого говорили на отчетной встрече о проблемах, связанных с несвоевременной очисткой населенного пункта от снега, освещением, а также необходимостью строительства нового медучреждения.
В разговоре с Бердыбеком Сапарбаевым персонал сообщил, что в расширении медпункта нет необходимости, поскольку в с. Россовхоз проживает 2020 человек и ежедневно к специалистам обращается не более 30 жителей.
Убедившись в том, что в населенном пункте нет проблем с освещением улиц, аким области пообещал жителям, что постепенно будет решен вопрос с водоснабжением села.
По результатам объезда улиц района Москвы акиму г. Актобе было поручено держать вопрос, связанный с очисткой улиц областного центра от снега под контролем.
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