"Худший лыжник в мире" набирает популярность в Сети
23 февраля 2017, 19:36
Eurosport сравнил венесуэльского спортсмена с Чарли Чаплиным.
Зрителей чемпионата мира по лыжным видам спорта и пользователей соцсетей насмешил венесуэльский спортсмен Адриан Солано, которого уже прозвали "худшим лыжником в мире", сообщает РИА Новости.
В YouTube появилось видео, на котором Солано едет на лыжах так, словно ни разу в жизни на них не стоял. Он не мог удержать равновесие, постоянно падал и в итоге сошел с дистанции, пройдя чуть больше половины.
Eurosport сравнил Солано с Чарли Чаплиным.
"Официальный кандидат на лучшее видео 2017 года", — шутит Giulia Cicchine в Twitter.
"Надеюсь, вы во время своих лыжных прогулок не так плохи, как этот парень", — пишет Ник Уоррен.
Как сообщает Би-би-си, Солано до этой гонки действительно ни разу не вставал на лыжи и не катался на снегу, тренируясь только "на колесах".
По его словам, он должен был месяц тренироваться на снегу в Скандинавии, однако из-за проблем с полицией не смог добраться до места назначения вовремя.
"Когда я приехал в Париж 19 января, я объяснил, что еду в Швецию на тренировки. Они не поверили, что я венесуэльский лыжник", — рассказал он AFP.
Фото: кадр из видео.
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