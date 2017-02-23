Подозрительную сумку обнаружили в одном из банков Актау
23 февраля 2017, 20:04
Сотрудники полиции, следственно-оперативной группы, департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистау проверили территорию и эвакуировали людей.
Звонок от охранной службы банка в дежурную часть ДВД Мангистауской области поступил сегодня, 23 февраля, в 15:52. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает "Лада".
Звонивший сообщил, что в здании банка в 58 доме 11 микрорайона Актау оставлена подозрительная сумка.
Сотрудники полиции, следственно-оперативной группы, департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистау проверили территорию и эвакуировали людей.
Как только полицейские выяснили, что содержимое сумки не представляет опасности, оцепление сняли, посетителям и сотрудникам разрешили вернуться в помещение.
- В сумке обнаружены безопасные предметы бытового характера, - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
По словам очевидцев, в сумке обнаружили школьные учебники и тетради.
Лиана Рязанцева.
Фото: lada.kz.
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