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Подозрительную сумку обнаружили в одном из банков Актау

23 февраля 2017, 20:04

Сотрудники полиции, следственно-оперативной группы, департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистау проверили территорию и эвакуировали людей.


Звонок от охранной службы банка в дежурную часть ДВД Мангистауской области поступил сегодня, 23 февраля, в 15:52. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает "Лада".

Звонивший сообщил, что в здании банка в 58 доме 11 микрорайона Актау оставлена подозрительная сумка.

Сотрудники полиции, следственно-оперативной группы, департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистау проверили территорию и эвакуировали людей.

Как только полицейские выяснили, что содержимое сумки не представляет опасности, оцепление сняли, посетителям и сотрудникам разрешили вернуться в помещение.

- В сумке обнаружены безопасные предметы бытового характера, - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

По словам очевидцев, в сумке обнаружили школьные учебники и тетради.

Лиана Рязанцева.

Фото: lada.kz.

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