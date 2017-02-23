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Путин подсчитал воюющих в Сирии боевиков с постсоветского пространства

23 февраля 2017, 20:18

Их количество составляет около 9 тысяч.


В Сирии воюют порядка девяти тысяч боевиков из стран бывшего СССР, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«По данным Главного разведывательного управления Генштаба и других спецслужб, например ФСБ, это до четырех тысяч из России и тысяч пять из республик СНГ», — сказал глава государства на встрече с моряками, участвовавшими в походе к берегам Сирии.

Путин поблагодарил военнослужащих, отметив, что в Москве понимают, чем «рассадник терроризма» на сирийской территории угрожает России.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Михаил Климентьев / AP.

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