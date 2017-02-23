Ученый отметил важность открытия пригодных для жизни экзопланет

Открытие астрономами НАСА трех пригодных для жизни экзопланет является предельным важным для человечества, сказал в эфире латвийской радиостанции Baltkom старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ Марат Абубекеров, сообщает сообщает РИА Новости





"Это предельно важное открытие для человечества. Впервые подтверждено, что жизнь возможна. Я думаю, что это повлияет на человечество в гуманитарном плане – мы будем больше ценить свою жизнь. Мы делаем какие-то небольшие шаги в этом исследовании и глубочайшем понимании Вселенной. Мы изучаем, как правило, мертвые объекты. Но нас в конечном итоге интересует именно жизнь, возможность переселиться на какие-то другие планеты. Нам важна именно жизнь. И мы сделали еще один шаг в этом направлении. Я считаю, что это большое открытие", — сказал Абубекеров.





Ученые обнаружили еще четыре соразмерных Земле планеты вокруг звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолей, три из семи планет этой системы потенциально могут оказаться пригодными для существования жизни, сообщило национальное космическое агентство США НАСА в среду.





В НАСА отмечают, что это "крупнейшее открытие по количеству планет в потенциально "жилой" зоне одной звезды за пределами Солнечной системы". В мае прошлого года стало известно об обнаружении астрономами из США и Бельгии трех соразмерных Земле планет, движущихся по орбите одной звезды в созвездии Водолей в 40 световых годах от Солнца. Планетная система получила название TRAPPIST-1 по названию телескопа, с помощью которого было сделано открытие.





Как пояснили в НАСА, вскоре после обнаружения планетарной системы астрономы занялись ее более детальным изучением при помощи как наземных, так и космических телескопов, и вскоре не только подтвердили наличие изначально открытых планет, но и увидели новые.





Открытие семи планет, которые движутся вокруг звезды TRAPPIST-1, было сделано при помощи космического телескопа НАСА "Спитцер" (Spitzer), который ведет наблюдения в инфракрасном диапазоне. Планеты сходны по размеру с Землей, а три из них расположены на пригодном для возникновения и существования жизни расстоянии от своей звезды и, вероятнее всего, на них есть вода. Ученые не исключают, что все семь планет потенциально могут обладать водой. Вместе с тем, пока, признают они, доказательств этого нет. Детали открытия будут опубликованы в среду в журнале Nature. Как полагают ученые, семь планет этой системы, вероятнее всего, являются каменными.



