Житель Алматы задержан за отстрел горного козла в Алматинской области
23 февраля 2017, 21:13
Причиненный государству ущерб за отстрел животного превышает 300 тысяч тенге.
Полицейские Алматинской области задержали браконьера, застрелившего горного тэка, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел региона.
Выяснилось, что с 13 по 22 февраля полицейские и работники уполномоченных природоохранных органов проводили на территории региона проверку, в ходе которой выявлено 113 нарушений природоохранного законодательства с изъятием более 2,5 тонн незаконно добытой рыбы, 10 единиц огнестрельного оружия и туши сибирского козерога.
"В горах Алакольского района природоохранная полиция задержала жителя Алматы, управлявшего автомашиной Toyota Land Cruiser. В багажнике его внедорожника была обнаружена разделанная туша сибирского козла, называемого в простонародье "тэком" либо "козерогом", а также гладкоствольное охотничье ружье. Какого-либо разрешения на отстрел дикого животного задержанный представить не смог, а изъятое оружие оказалось не зарегистрированным. Согласно законодательству ущерб, причиненный государству за отстрел тэка, оценивается в более 340 тысяч тенге" — отметили в полиции.
В ведомстве также проинформировали, что за декаду возбуждено уголовное производство по 33 выявленным фактам, часть из которых за незаконную порубку ценных пород деревьев и кустарников. Выяснилось, что у задержанных лиц изъято 8,26 кубометров древесины, из них 2,98 кубов саксаула, вырубка которого в Казахстане строго запрещена.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: Sputnik / Михаил Кулешов.
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