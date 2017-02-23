Житель Алматы задержан за отстрел горного козла в Алматинской области

Полицейские Алматинской области задержали браконьера, застрелившего горного тэка, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел региона.





Выяснилось, что с 13 по 22 февраля полицейские и работники уполномоченных природоохранных органов проводили на территории региона проверку, в ходе которой выявлено 113 нарушений природоохранного законодательства с изъятием более 2,5 тонн незаконно добытой рыбы, 10 единиц огнестрельного оружия и туши сибирского козерога.





"В горах Алакольского района природоохранная полиция задержала жителя Алматы, управлявшего автомашиной Toyota Land Cruiser. В багажнике его внедорожника была обнаружена разделанная туша сибирского козла, называемого в простонародье "тэком" либо "козерогом", а также гладкоствольное охотничье ружье. Какого-либо разрешения на отстрел дикого животного задержанный представить не смог, а изъятое оружие оказалось не зарегистрированным. Согласно законодательству ущерб, причиненный государству за отстрел тэка, оценивается в более 340 тысяч тенге" — отметили в полиции.





В ведомстве также проинформировали, что за декаду возбуждено уголовное производство по 33 выявленным фактам, часть из которых за незаконную порубку ценных пород деревьев и кустарников. Выяснилось, что у задержанных лиц изъято 8,26 кубометров древесины, из них 2,98 кубов саксаула, вырубка которого в Казахстане строго запрещена.







