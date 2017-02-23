На заводе в Чехии произошла серия взрывов

В ходе инцидента пострадали по меньшей мере три спасателя.

По меньшей мере 18 человек пострадали при серии взрывов, произошедшей на одном из заводов на востоке Чехии. Об этом агентство Associated Press со ссылкой на власти, передает Об этом агентство Associated Press со ссылкой на власти, передает РИА Новости





Представитель полиции Хана Кайзарова сообщила, что первый взрыв прогремел в районе 11.00 по местному времени (16.00 аст) в производственном цехе на заводе неподалеку от города Поличка, вслед за этим последовали еще несколько взрывов, затруднивших спасателям возможность попасть к месту происшествия.













Как сообщил глава региональной спасательной службы Павел Свобода, в ходе инцидента пострадали по меньшей мере три спасателя. Власти рекомендуют местным жителям не приближаться к месту происшествия.



