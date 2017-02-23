Украинский депутат назвал имя заказчика своего похищения

Как отметил Гончаренко, он был «похищен» утром сотрудниками СБУ.

Народный депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко заявил, что заказчиком его похищения являлся депутат от оппозиционного блока Лиманского районного совета Александр Кушнарев. Об этом сообщает издание «Укранская правда», передает Об этом сообщает издание «Укранская правда», передает РБК





Как уточнил Гончаренко, с Кушнаревым он был не знаком, однако, знает, что сын парламентария, Геннадий, «был одним из участников движения «Антимайдан» и погиб в Доме профсоюзов [в Одессе] 2 мая 2014 года».





«Лично он имел мотив мести», — отметил депутат. По его словам, организаторы его похищения задержаны. «Пока еще продолжаются обыски», — также добавил он.





Как отметил Гончаренко, он был «похищен» утром сотрудниками СБУ, которые впоследствии прислали заказчикам сообщения с примерным текстом: «Объект, товар похищен, можно переходить к следующей части плана — расправы», — рассказал парламентарий. На месте «расправы», по информации Гончаренко и были задержаны «заказчики и организаторы». «У них изъята кислота, средства для пыток», — сообщил народный депутат, добавив, что «там его уже не было», а были «сотрудники СБУ и прокуратуры».





Как уточнил в ходе брифинга прокурор Одесской области Олег Жученко, Кушнарев заказывал не убийство депутата, а именно пытки и нанесение тяжких телесных повреждений, сообщает «112 Украина».



