В Алматинской области домохозяйки раскрыли преступление

Домохозяйки Алматинской области раскрыли преступление. Женщины уверяют: в поселке несколько месяцев орудовали мошенники. Аферисты представлялись сотрудниками газового хозяйства и собирали деньги. Подозрений обманщики не вызвали, при себе у них были все документы. Люди сами поймали преступников и передали их полицейским, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".

В дом Мадины Кожабергеновой мошенники пришли на прошлой неделе. Женщина вспоминает: двое мужчин представились сотрудниками газового хозяйства. Они проверили печь и плиту. За каждую точку взяли по 800 тенге.





- Проверил, правильно ли подключен газовый шланг, утечка газа есть или нет, и сказал: вот технический осмотр, у вас все нормально, все по стандарту, по закону.





В посёлке Комсомол только на этой улице почти сорок домов. В тот день аферисты зашли практически в каждый. Газовые трубы на этой улице появились почти четыре года назад. Жители уверяют, что за это время таких технических осмотров никогда не устраивали. Бдительность сельчан усыпили вот эти документы. Мошенники выдавали акт выполненных работ, фискальный чек и даже показывали служебные удостоверения.





Самой бдительной оказалась Жанар Абдирзакова. Женщина уверяет: всех контролеров знает в лицо. Поэтому мошенников вычислила сразу.





Жанар Абдирзакова:





- Я сразу позвонила в наше газовое хозяйство, в Казцике находится. И они подтвердили, что они никакой проверки не отправляли, что это являются мошенниками.





В тот же день мошенников поймали. Правда, их поисками занимались не правоохранители, а сами жители. Спустя несколько часов аферистов почему-то отпустили.





Мадина Кожабергенова:





- Их отпустили, их отпустили. Не знаю, вот они, вот участковый нам сказал то, что дело передадут дознавателю, что он не имеет права задержать его как бы без всякого, как же там, основания. Мы хотели вообще на видео снять, только после этого он захотел пойти там оформить. А вообще он хотел сразу же все решить.





Балгын Култасова полицейским уже не верит. В прошлом году в ее дом ворвались воры. Домушники вынесли все самое дорогое: золото, плазменный телевизор, деньги и норковую шубу. Преступников до сих пор не нашли, а следователь, уверяет женщина, и вовсе отключил телефон. Теперь Балгын опасается, что эти газовые мошенники могут быть наводчиками.





Балгын Култасова:





- Мне кажется, это новая волна. Мошенники, мне кажется, это наводчики. Вот они все связаны. Это мое мнение. Ну, смотрят они вот так вот, как бы смотрят газ там, где это. Ну и по сторонам смотрят, что где можно украсть, наверное, я не знаю.





Полицейские попытались успокоить жителей: мол, двоих преступников уже задержали. Сейчас их допрашивают.





Айман Мырзекова, руководитель пресс-службы ДВД Алматинской области:





- Подозреваемых двое лиц, 65 и 87 года рождения Талгарского и Карасайского района.Начато досудебное расследование, предусмотрено статьей 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан.





Но жители в справедливое наказание для мошенников не верят. По словам сельчан, им вернули деньги и предложили закрыть дело.





Алтынай Аманбаева.



