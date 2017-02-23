Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

КНДР обвинила Малайзию в незаконном вскрытии своего гражданина

23 февраля 2017, 22:43

В заявлении Пхеньяна имя покойного не названо, однако «Би-би-си» предполагает, что речь идет о Ким Чен Наме, брате лидера КНДР Ким Чен Ына.


В заявлении KCNA указывается, что обладающим дипломатическим паспортом гражданин КНДР скончался в результате сердечного приступа в Малайзии, сообщает РБК.

В посольстве Северной Кореи идентифицировали личность покойного и потребовали перевести его тело в дипломатическую миссию. Однако «малайзийские власти, основываясь на фальшивых сообщениях из Южной Кореи о якобы отравлении гражданина, провели вскрытие тела, не согласовав это с посольством».

KCNA указывает, что сотрудники посольства четко указали малайзийским властям, что гражданин КНДР умер в результате сердечного приступа, и никакое вскрытие не требовалось.

В заявлении Пхеньяна имя покойного не названо, однако «Би-би-си» предполагает, что речь идет о Ким Чен Наме, брате лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ранее посол КНДР в Малайзии заявил, что умершим в аэропорту был Ким Чхоль. Именно это имя было написано в найденном при нем паспорте.

Ранее издание Guardian утверждало, что в результате вскрытия покойного не было обнаружено никаких признаков насильственной смерти, в том числе и отравления. Тем не менее, малайзийская полиция уже объявила о розыске подозреваемых. Среди них – высокопоставленный сотрудник посольства Северной Кореи в Куала-Лумпуре, а также сотрудник авиакомпании Air Koryo.

Артем Филипенок.

Фото: glplanet.ru.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...