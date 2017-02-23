КНДР обвинила Малайзию в незаконном вскрытии своего гражданина

В заявлении Пхеньяна имя покойного не названо, однако «Би-би-си» предполагает, что речь идет о Ким Чен Наме, брате лидера КНДР Ким Чен Ына.

В заявлении KCNA указывается, что обладающим дипломатическим паспортом гражданин КНДР скончался в результате сердечного приступа в Малайзии, сообщает сообщает РБК





В посольстве Северной Кореи идентифицировали личность покойного и потребовали перевести его тело в дипломатическую миссию. Однако «малайзийские власти, основываясь на фальшивых сообщениях из Южной Кореи о якобы отравлении гражданина, провели вскрытие тела, не согласовав это с посольством».





KCNA указывает, что сотрудники посольства четко указали малайзийским властям, что гражданин КНДР умер в результате сердечного приступа, и никакое вскрытие не требовалось.





В заявлении Пхеньяна имя покойного не названо, однако «Би-би-си» предполагает, что речь идет о Ким Чен Наме, брате лидера КНДР Ким Чен Ына.





Ранее посол КНДР в Малайзии заявил, что умершим в аэропорту был Ким Чхоль. Именно это имя было написано в найденном при нем паспорте.





Ранее издание Guardian утверждало, что в результате вскрытия покойного не было обнаружено никаких признаков насильственной смерти, в том числе и отравления. Тем не менее, малайзийская полиция уже объявила о розыске подозреваемых. Среди них – высокопоставленный сотрудник посольства Северной Кореи в Куала-Лумпуре, а также сотрудник авиакомпании Air Koryo.





Артем Филипенок.



