После строительства объекта в русле реки под мостом остались железные конструкции, с наступлением весны они могут задержать огромное количество льда.

Опасный мост обнаружили спасательные службы на реке Иртыш в ходе работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций, сообщает " сообщает " Первый канал Евразия ".





После строительства объекта в русле реки под мостом остались железные конструкции, с наступлением весны они могут задержать огромное количество льда — мост разрушится, а всю округу затопит. Сейчас там ведутся демонтажные работы, ход которых решил проконтролировать лично первый заместитель акима Павлодарской области Дуйсенбай Турганов. По словам представителей спасательной службы, в этом году работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Прииртышье начались раньше обычного, чтобы предотвратить опасные ситуации с приходом паводков.





"В данный момент мы сейчас вот в Аксуском районе, в городе Аксу. Подверженные участки, это вы знаете поселок Аксу и сам город. Видели, что проводят превентивные мероприятия. Скажем так, что это первоочередные мероприятия. До 15 марта мы будем эти работы проводить, то есть вы знаете, что 47 населенных пунктов подвержены паводковому периоду",- говорит Алибек Длимов, руководитель Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.







