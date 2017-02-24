Де Мистура высоко оценил астанинский процесс и усилия России по Сирии
24 февраля 2017, 01:16
По его словам, эта инициатива открыла "окно" возможностей для продвижения политического процесса.
Спецпосланник ООН по САР Стаффан де Мистура на открытии переговоров в Женеве высоко оценил астанинский процесс и усилия России, Ирана, Казахстана и Турции, которые помогли укрепить перемирие в Сирии, сообщает РИА Новости.
"Позвольте мне выразить признательность инициаторам астанинского процесса — России, Турции, Ирану и Казахстану за их вклад в прекращение огня в Сирии. Оно хрупкое, но оно есть", — сказал де Мистура.
По его словам, эта инициатива открыла "окно" возможностей для продвижения политического процесса.
"Мы хотим использовать это окно", — отметил спецпосланник.
Фото: РИА Новости. Максим Блинов.
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