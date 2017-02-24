Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Де Мистура высоко оценил астанинский процесс и усилия России по Сирии

24 февраля 2017, 01:16

По его словам, эта инициатива открыла "окно" возможностей для продвижения политического процесса.


Спецпосланник ООН по САР Стаффан де Мистура на открытии переговоров в Женеве высоко оценил астанинский процесс и усилия России, Ирана, Казахстана и Турции, которые помогли укрепить перемирие в Сирии, сообщает РИА Новости.

"Позвольте мне выразить признательность инициаторам астанинского процесса — России, Турции, Ирану и Казахстану за их вклад в прекращение огня в Сирии. Оно хрупкое, но оно есть", — сказал де Мистура.

По его словам, эта инициатива открыла "окно" возможностей для продвижения политического процесса.

"Мы хотим использовать это окно", — отметил спецпосланник.

Фото: РИА Новости. Максим Блинов.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...