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Порошенко поблагодарил Нидерланды за поддержку ассоциации ЕС и Украины

24 февраля 2017, 01:33

В частности, украинский лидер выразил благодарность премьер-министру Марку Рютте и нижней палате голландского парламента.


Президент украинского государства Петр Порошенко поблагодарил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и нижнюю палату голландского парламента, проголосовавшую в четверг за одобрение ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, сообщает РИА Новости.

"Спасибо Марку Рютте и парламентскому большинству за дальнюю позицию и поддержку взаимовыгодного проекта!" - написал он в сети микроблогов Twitter.

Ранее в четверг нижняя палата парламента Нидерландов одобрила ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Голосование по этому вопросу состоялось в главном законодательном органе страны. Большинство депутатов поддержали ассоциацию, несмотря на итоги состоявшегося 6 апреля 2016 года референдума, в ходе которого 61 процент участников голосования высказался против ратификации документа.

Последним шагом в процессе ратификации должно стать голосование в верхней палате парламента. По мнению экспертов, это произойдет не раньше осени, причем практически наверняка ассоциация ЕС и Украины получит одобрение.

Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO.

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