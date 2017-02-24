Порошенко поблагодарил Нидерланды за поддержку ассоциации ЕС и Украины

Президент украинского государства Петр Порошенко поблагодарил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и нижнюю палату голландского парламента, проголосовавшую в четверг за одобрение ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной , сообщает РИА , сообщает РИА Новости





"Спасибо Марку Рютте и парламентскому большинству за дальнюю позицию и поддержку взаимовыгодного проекта!" - написал он в сети микроблогов Twitter.





Ранее в четверг нижняя палата парламента Нидерландов одобрила ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Голосование по этому вопросу состоялось в главном законодательном органе страны. Большинство депутатов поддержали ассоциацию, несмотря на итоги состоявшегося 6 апреля 2016 года референдума, в ходе которого 61 процент участников голосования высказался против ратификации документа.





Последним шагом в процессе ратификации должно стать голосование в верхней палате парламента. По мнению экспертов, это произойдет не раньше осени, причем практически наверняка ассоциация ЕС и Украины получит одобрение.



