В Лондоне выставили на продажу квартиру Маргарет Тэтчер
24 февраля 2017, 01:42
В этих апартаментах Тэтчер и ее супруг жили в 1950-ых годах. Тогда будущий премьер-министр работала адвокатом и именно в этот период она решила продолжить политическую карьеру.
Квартира бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в районе Челси в Лондоне выставлена на продажу за £1,2 млн., сообщает РБК со ссылкой на Business Insider.
Как уточняет The Telegraph, в этих апартаментах Тэтчер и ее супруг, Денис, жили в 1950-ых годах. Тогда будущий премьер-министр работала адвокатом и именно в этот период, как отмечает издание, решила продолжить политическую карьеру.
Сама Тэтчер описывала свое жилище как «светлое... с прекрасным видом на Лондон», пишет The Telegraph.
По информации Business Insider, квартира находится на шестом этаже в здании из красного кирпича. Всего в ней четыре комнаты, две из которых — спальни. Как отметили в агентстве по недвижимости Strutt & Parker, квартира также доступна для долгосрочной аренды на 24 года, однако апартаменты, по информации риелторов, нуждается в «капитальном ремонте».
Ранее, 23 февраля, стало известно о том, что свою виллу в Германии на продажу выставил бывший президент СССР Михаил Горбачев. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, виллу планируется продать за «несколько миллионов евро».
Фото: bigmir.net.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845858-cd4cd8d00d829bf3fd948d9a6e1ab80c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...