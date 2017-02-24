В Лондоне выставили на продажу квартиру Маргарет Тэтчер

В этих апартаментах Тэтчер и ее супруг жили в 1950-ых годах. Тогда будущий премьер-министр работала адвокатом и именно в этот период она решила продолжить политическую карьеру.

Квартира бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в районе Челси в Лондоне выставлена на продажу ​за £1,2 млн., сообщает сообщает РБК со ссылкой на Business Insider.





Как уточняет The Telegraph, в этих апартаментах Тэтчер и ее супруг, Денис, жили в 1950-ых годах. Тогда будущий премьер-министр работала адвокатом и именно в этот период, как отмечает издание, решила продолжить политическую карьеру.





Сама Тэтчер описывала свое жилище как «светлое... с прекрасным видом на Лондон», пишет The Telegraph.





По информации Business Insider, квартира находится на шестом этаже в здании из красного кирпича. Всего в ней четыре комнаты, две из которых — спальни. Как отметили в агентстве по недвижимости Strutt & Parker, квартира также доступна для долгосрочной аренды на 24 года, однако апартаменты, по информации риелторов, нуждается в «капитальном ремонте».





Ранее, 23 февраля, стало известно о том, что свою виллу в Германии на продажу выставил бывший президент СССР Михаил Горбачев. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, виллу планируется продать за «несколько миллионов евро».



