Ошибочно осужденный итальянец вышел из тюрьмы спустя 21 год

Находясь в тюрьме, Массаро не оставлял надежд на пересмотр своего дела и неоднократно обращался к пенитенциарным органам и министрам юстиции.

Житель южной итальянской области Апулия провел в заключении 21 год из-за судебной ошибки , сообщает РИА Новости.





Апелляционный суд города Катанзаро принял решение освободить из заключения 51-летнего Анджело Массаро. Как сообщили местные СМИ, он был осужден на 30 лет тюрьмы за убийство, произошедшее в 1995 году. Обвинение в его адрес строилось на сведениях, которые были получены от оговорившего его информатора, и материалах прослушки.





В этих записях прокуратура нашла фрагмент разговора Массаро с женой, где он якобы произнес на апулийском диалекте "Я несу мертвеца". Последнее слово, как оказалось, было неправильно понято, так как означало не труп, а некую громоздкую и тяжелую вещь, вроде русского просторечия "здоровая дура" или "громадина". Кроме этого, адвокату несправедливо наказанного мужчины удалось доказать, что в ночь убийства тот находился в другом месте.





Находясь в тюрьме, Массаро не оставлял надежд на пересмотр своего дела и неоднократно обращался к пенитенциарным органам и министрам юстиции, которых за время его заключения, кстати, сменилось более 10. Его письма к властям публиковались в блоге, получившем название "Крик из тишины".





"Нелегко спустя 21 год вновь видеть машины, улицы, бары. Мир изменился. У него кружится голова, он напуган. Ему действительно не по себе", — заявил после освобождения Массаро его адвокат.





Александр Логунов.



