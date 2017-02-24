Ошибочно осужденный итальянец вышел из тюрьмы спустя 21 год
24 февраля 2017, 02:00
Находясь в тюрьме, Массаро не оставлял надежд на пересмотр своего дела и неоднократно обращался к пенитенциарным органам и министрам юстиции.
Житель южной итальянской области Апулия провел в заключении 21 год из-за судебной ошибки, сообщает РИА Новости.
Апелляционный суд города Катанзаро принял решение освободить из заключения 51-летнего Анджело Массаро. Как сообщили местные СМИ, он был осужден на 30 лет тюрьмы за убийство, произошедшее в 1995 году. Обвинение в его адрес строилось на сведениях, которые были получены от оговорившего его информатора, и материалах прослушки.
В этих записях прокуратура нашла фрагмент разговора Массаро с женой, где он якобы произнес на апулийском диалекте "Я несу мертвеца". Последнее слово, как оказалось, было неправильно понято, так как означало не труп, а некую громоздкую и тяжелую вещь, вроде русского просторечия "здоровая дура" или "громадина". Кроме этого, адвокату несправедливо наказанного мужчины удалось доказать, что в ночь убийства тот находился в другом месте.
Находясь в тюрьме, Массаро не оставлял надежд на пересмотр своего дела и неоднократно обращался к пенитенциарным органам и министрам юстиции, которых за время его заключения, кстати, сменилось более 10. Его письма к властям публиковались в блоге, получившем название "Крик из тишины".
"Нелегко спустя 21 год вновь видеть машины, улицы, бары. Мир изменился. У него кружится голова, он напуган. Ему действительно не по себе", — заявил после освобождения Массаро его адвокат.
Александр Логунов.
Фото: РИА Новости. Русалина Дмитриева.
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