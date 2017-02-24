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Туманная пятница ждет казахстанцев

24 февраля 2017, 06:00

Местами ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.


В западной половине республики с прохождением атмосферных фронтов ожидаются местами осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Местами ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.

В Акмолинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской областях, ночью в Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается местами туман. В Алматинской области ночью местами ожидается туман, в районе Жаланашколя ветер 18-23, порывы 29 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях местами туман, гололед, в отдельных районах Атырауской, Западно-Казахстанской областей усилится ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается низовая метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматы днем 5°, ясно.

В Астане днем -7°, ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Posternazakaz

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