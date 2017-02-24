Кызылординские ученые представили уникальную разработку

Инновационные проекты, по их мнению, позволят предотвратить загрязнение окружающей среды и рационально использовать имеющиеся ресурсы. Ядовитые кислоты – в полезные пропилены.

Нурбол Аппазов смог получить их из обычного бензина и дизеля. Разработка проекта заняла у него почти год. По словам ученого-химика, элементы, полученные в этой лаборатории, имеют большой спектр применения. Их можно использовать как для изготовления противомоскитных препаратов, так и в качестве консервантов в пищевой промышленности.

"На данный момент мы подали заявку на получение патента. Кроме того, планируем принять участие в конкурсе грантового финансирования, который состоится в ближайшие время при поддержке Комитета науки. Надеемся на победу, она позволит нам внедрить научную разработку в производство", - рассказал Аппазов.





Инженер лаборатории Назгуль Сатбаева работает над решением проблемы утилизации бытовых отходов. Разработка молодого ученого позволяет превращать полимерный и полиэтиленовый мусор в многофункциональные материалы.





"В настоящее время идет процесс эпоксидирования. Он протекает при температуре от 75 до 95 градусов. Длительность процедуры - четыре часа. В результате получаем эпоксидную смолу, которая широко применяется в быту. Продукт является основным компонентом различных клеев и лаковых материалов. Их можно использовать для вулканизации резины и покрытия меблированной поверхности", - считает Назгуль.