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Индиец, покусанный собакой, ожил на своих похоронах

24 февраля 2017, 06:26

Родственники обнаружили бездыханное тело 17-летнего парня после неутешительного вердикта врачей.


Жителя индийского города Дхарвад едва не похоронили после укуса собаки, сообщает Life.ru.

17-летнего Кумара Маревада укусила собака, после чего он в критическом состоянии был доставлен в больницу. Лечащий врач отказался спасать подростка и убедил его родственников готовиться к худшему.

Опечаленные близкие забрали парня домой, а через несколько дней обнаружили его "мёртвым". Похороны организовали сразу же.

К всеобщему удивлению, на кладбище Кумар открыл глаза, зашевелил руками и начал быстро дышать. Для прохождения лечения молодого человека доставили уже в другую клинику.

Фото: AP Photo/ Rafiq Maqbool

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