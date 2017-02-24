Индиец, покусанный собакой, ожил на своих похоронах

Жителя индийского города Дхарвад едва не похоронили после укуса собаки, сообщает Life.ru.





17-летнего Кумара Маревада укусила собака, после чего он в критическом состоянии был доставлен в больницу. Лечащий врач отказался спасать подростка и убедил его родственников готовиться к худшему.





Опечаленные близкие забрали парня домой, а через несколько дней обнаружили его "мёртвым". Похороны организовали сразу же.





К всеобщему удивлению, на кладбище Кумар открыл глаза, зашевелил руками и начал быстро дышать. Для прохождения лечения молодого человека доставили уже в другую клинику.



