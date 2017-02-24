Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Жесткая посадка пассажирского самолета в Амстердаме попала на видео

24 февраля 2017, 06:46

На борту находились 59 пассажиров, их эвакуировали, пострадавших не было.


В интернете размещено видео жесткой посадки пассажирского лайнера британской авиакомпании Flybe в аэропорту Амстердама Схипхол, сообщает Lenta.ru.

По данным Sky News, инцидент произошел 23 февраля около 14:00 по местному времени. Во время приземления у следовавшего из Эдинбурга рейсом BE1284 самолета сломалось шасси, он накренился вправо и пропеллерами поцарапал взлетно-посадочную полосу.

На борту находились 59 пассажиров, их эвакуировали, пострадавших не было.



Фото: скриншот

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...