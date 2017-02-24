Жесткая посадка пассажирского самолета в Амстердаме попала на видео
24 февраля 2017, 06:46
На борту находились 59 пассажиров, их эвакуировали, пострадавших не было.
В интернете размещено видео жесткой посадки пассажирского лайнера британской авиакомпании Flybe в аэропорту Амстердама Схипхол, сообщает Lenta.ru.
По данным Sky News, инцидент произошел 23 февраля около 14:00 по местному времени. Во время приземления у следовавшего из Эдинбурга рейсом BE1284 самолета сломалось шасси, он накренился вправо и пропеллерами поцарапал взлетно-посадочную полосу.
На борту находились 59 пассажиров, их эвакуировали, пострадавших не было.
Фото: скриншот
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