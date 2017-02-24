Утвержден перечень товаров, произведенных на территории свободного склада, оборот по реализации которых освобождается от НДС

Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 19 января 2017 года № 33 утвержден перечень товаров, произведенных на территории свободного склада исключительно из сырья и (или) материалов, помещенных под таможенную процедуру свободного склада до 1 января 2017 года, и реализуемого владельцем свободного склада на территории Республики Казахстан.

Согласно подпункту 29 статьи 248 Налогового кодекса обороты по реализации товаров, включенные в указанный перечень, освобождаются от налога на добавленную стоимость, если местом их реализации является Республика Казахстан.

Для освобождения от НДС необходимо иметь подтверждение уполномоченного органа в сфере индустрии и индустриально-инновационного развития об использовании при производстве такого товара сырья и (или) материалов, которые были помещены под таможенную процедуру свободного склада до 1 января 2017 года. Подтверждение выдается по форме, утвержденной приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 января 2017 года № 34.

Следует обратить внимание, что действие положения по освобождению от НДС оборотов по реализации товаров, включенных в перечень, распространяется на период с 1 января 2017 года до 1 января 2018 года в соответствии с законом РК от 28 декабря 2016 г. № 34-VI и утвержденными приказами от 19 января 2017 года № 33 и № 34..

В перечень включены следующие товары: