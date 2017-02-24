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Новости за сегодня

Утвержден перечень товаров, произведенных на территории свободного склада, оборот по реализации которых освобождается от НДС

Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 19 января 2017 года № 33 утвержден перечень товаров, произведенных на территории свободного склада исключительно из сырья и (или) материалов, помещенных под таможенную процедуру свободного склада до 1 января 2017 года, и реализуемого владельцем свободного склада на территории Республики Казахстан.

Согласно подпункту 29 статьи 248 Налогового кодекса обороты по реализации товаров, включенные в указанный перечень, освобождаются от налога на добавленную стоимость, если местом их реализации является Республика Казахстан.

Для освобождения от НДС необходимо иметь подтверждение уполномоченного органа в сфере индустрии и индустриально-инновационного развития об использовании при производстве такого товара сырья и (или) материалов, которые были помещены под таможенную процедуру свободного склада до 1 января 2017 года. Подтверждение выдается по форме, утвержденной приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 января 2017 года № 34.

Следует обратить внимание, что действие положения по освобождению от НДС оборотов по реализации товаров, включенных в перечень, распространяется на период с 1 января 2017 года до 1 января 2018 года в соответствии с законом РК от 28 декабря 2016 г. № 34-VI и утвержденными приказами от 19 января 2017 года № 33 и № 34..

В перечень включены следующие товары:

№ п/п

Наименование

Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС

1

Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437

8433

2

Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709)

8701

3

Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя

8702

4

Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили

8703

5

Моторные транспортные средства для перевозки грузов

8704

6

Моторные транспортные средства специального назначения (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные автомобили, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками), кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов

8705

7

Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходные транспортные средства; их части

8716


24 февраля 2017, 06:29
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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