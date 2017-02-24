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Как амурских тигров заставляют похудеть

24 февраля 2017, 07:02

В китайском заповеднике амурские тигры гоняются за улетающим беспилотником и сбивают его.


Сотрудники парка заявляют, что подобным образом тигры развивают охотничьи навыки и держат себя в хорошей физической форме, сбрасывая лишние килограммы, сообщает Life.ru.

Эти тигры за зиму набрали лишний вес, который нужно сбросить к лету.

Амурский тигр, он же уссурийский, он же сибирский и дальневосточный тигр — самый северный подвид тигра. Ареал обитания сосредоточен в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях, а также в Китае.


Фото: скриншот

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