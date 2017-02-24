Законопроект о прозрачности госзакупок разработает до лета Минфин РК

По мнению министра финансов, на сегодня различные правила закупок являются недостаточно прозрачными.

Министерство финансов РК в первом полугодии совместно с заинтересованными госорганами и организациями разработает законопроект о прозрачности госзакупок. Об этом заявил глава Минфина Бахыт Султанов, передает Kazpravda.kz.

Как сообщил министр, будут приняты законодательные меры по внедрению единой системы государственных закупок по принципу централизованной службы.

«На сегодня различные правила закупок являются недостаточно прозрачными. Министерство финансов уже в первом полугодии совместно с заинтересованными госорганами и организациями разработает соответствующий проект закона, и согласно установленному плану в первом полугодии мы уже должны защитить концепцию в Правительстве. В то же время мы проводим системную работу по противодействию коррупции в государственных закупках», - сказал глава ведомства.

При этом Султанов подчеркнул, что министерством принимаются постоянные меры как в отношении законодательства, так и модернизации системы госзакупок, в том числе и веб-портала.

«Благодаря усилению контроля наблюдается тенденция по снижению нарушений в этой сфере. В 2016 году камеральным контролем было охвачено свыше 220 тысяч конкурсов, и если в начале 2016 года с нарушением была признана каждая третья закупка, то на сегодня - каждая пятая. Электронная форма закупок позволит проводить контроль дистанционно на каждом этапе проведения закупок с целью выявления и устранения нарушений», - отметил он.

По данным министра, за отчетный период в рамках второй волны приватизации уже продано 394 объекта на общую сумму порядка 106 млрд тенге. 103 организации, выявленных по итогам инвентаризации подведомственных госорганам организаций квазигоссектора, дополнительно включены в график продаж 2017 года. Кроме того, будет сформирован единый реестр квалифицированных поставщиков, чтобы увеличить долю отечественного производства в сфере машиностроения

«Министерство финансов совместно с МИР РК, а также с Национальной палатой предпринимателей разрабатывает механизмы поддержки отечественных производителей по двум товарным позициям - мебельная продукция и продукция легкой промышленности. У нас уже был подобный опыт, когда мы по всей стране в одном месте покупали автомобили отечественного производства, и 86% автомобилей были приобретены у отечественных товаропроизводителей. Данный механизм также предлагается осуществить через единого организатора, при этом, как я уже сказал, стоит задача по формированию реестра квалифицированных поставщиков, над этим мы работаем в активной фазе», - заключил Султанов.