Петр Ильичев назначен исполняющим обязанности постпреда России при ООН

"Петр Ильичев назначен исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН", — сообщили в дипмиссии. Руководить работой представительства он будет до назначения нового постпреда РФ при ООН.





Постпред РФ при ООН Чуркин скончался в Нью-Йорке в понедельник. Должность постоянного представителя РФ при ООН он занимал с 8 апреля 2006 года.





Ранее бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в разговоре с РИА Новости высказал предположение, что после скоропостижной смерти Виталия Чуркина обязанности постпреда РФ при ООН будет исполнять его первый заместитель, однако потом на эту должность назначат, скорее всего, кого-то другого.