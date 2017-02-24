Петр Ильичев назначен исполняющим обязанности постпреда России при ООН
24 февраля 2017, 07:18
Руководить работой представительства он будет до назначения нового постпреда РФ при ООН.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев назначен временным поверенным в делах в связи с кончиной посла Виталия Чуркина в понедельник, сообщили в постпредстве РФ при ООН в четверг, сообщает РИА Новости.
"Петр Ильичев назначен исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН", — сообщили в дипмиссии. Руководить работой представительства он будет до назначения нового постпреда РФ при ООН.
Постпред РФ при ООН Чуркин скончался в Нью-Йорке в понедельник. Должность постоянного представителя РФ при ООН он занимал с 8 апреля 2006 года.
Ранее бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в разговоре с РИА Новости высказал предположение, что после скоропостижной смерти Виталия Чуркина обязанности постпреда РФ при ООН будет исполнять его первый заместитель, однако потом на эту должность назначат, скорее всего, кого-то другого.
Фото: РИА Новости
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