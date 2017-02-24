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Полиция установила вещество, которым был отравлен Ким Чен Нам

24 февраля 2017, 07:32

Полиция также сообщает, что это вещество относится к химическому оружию.


Полиция установила вещество, с помощью которого был убит Ким Чен Нам – брат лидера КНДР Ким Чен Ына, — это отправляющее вещество нервно-паралитического действия (VX Nerve Agent), которое является химическим оружием, сообщает РИА Новости.

"Химическое вещество было определено как "VX nerve agent" – отравляющее вещество нервно-паралитического действия", — говорится в пресс-релизе малазийской полиции.

Полиция также сообщает, что это вещество относится к химическому оружию.

Фото: AP Photo/ Shizuo Kambayashi

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