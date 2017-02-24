Биатлонист Ян Савицкий принес Казахстану "серебро" на Азиаде-2017

24 февраля 2017, 08:13

Состоялась гонка преследования.


Казахстанский биатлонист Ян Савицкий завоевал серебряную медаль на проходящих в японском Саппоро зимних Азиатских играх, сообщает Vesti.kz.

Савицкий стал вторым в гонке преследования на 12,5 километра среди мужчин. "Золото" завоевал японец Микито Тачизаки, третье место занял кореец Янгу Ким.

Другой казахстанский биатлонист Василий Подкорытов стал девятым, Максим Браун десятым, а Антон Пантов показал 12-й результат.

Трансляцию некоторых соревнований Азиады-2017 можно посмотреть здесь. А по этой ссылке можно прочитать, за кого сегодня болеть на турнире.

Фото: biathlon.kz


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