Биатлонист Ян Савицкий принес Казахстану "серебро" на Азиаде-2017

Казахстанский биатлонист Ян Савицкий завоевал серебряную медаль на проходящих в японском Саппоро зимних Азиатских играх, сообщает Vesti.kz.





Савицкий стал вторым в гонке преследования на 12,5 километра среди мужчин. "Золото" завоевал японец Микито Тачизаки, третье место занял кореец Янгу Ким.





Другой казахстанский биатлонист Василий Подкорытов стал девятым, Максим Браун десятым, а Антон Пантов показал 12-й результат.





Трансляцию некоторых соревнований Азиады-2017 можно посмотреть здесь. А по этой ссылке можно прочитать, за кого сегодня болеть на турнире.





Фото: biathlon.kz



