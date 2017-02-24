Трамп заявил, что хочет расширить ядерный арсенал США

Кроме того, хозяин Белого дома заявил, что недоволен предполагаемым развертыванием Москвой крылатых ракет, которое якобы идет вразрез с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Как утверждает агентство, Трамп намерен обсудить этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным, когда и если она состоится.





Как сообщила 15 февраля газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации, российские военные развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля", что, по мнению США, нарушает договор о РСМД.





Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе договору о РСМД. "Никто официально не обвинял Россию в нарушении РСМД, - сказал он. - Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого вами договора (РСМД)".



