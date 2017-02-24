Акция: iPhone 7 за 3600 тенге!
24 февраля 2017, 09:18
10% от собранных средств ALMACLOUD.kz направит на приобретение аппаратов костной проводимости для детей с диагнозом микротия, атрезия.
Компания ALMACLOUD.kz и ее руководитель Санжар Алтаев делают уникальное предложение! Получите возможность участвовать в ГАРАНТИРОВАННОМ розыгрыше ДВУХкомнатной квартиры в Алматы и электромобиля TESLA Model S. Уже есть победитель первого этапа, Аскар Сулейменов. Квартира ему досталась за 21.000 тенге! Мечта? Реальность! Подробнее: www.zakon.kz
Все кто успеют купить пакет участника на сайте www.almacloud.kz до субботы 25 февраля 23:59 участвуют в дополнительном розыгрыше iPhone 7. Их всего 6 штук!
Мы знаем, с какими сложностями в жизни можно столкнуться в нашей стране. Люди не могут позволить себе даже самые простые покупки, что уж говорить об автомобиле или квартире. Решение проблемы – участие в нашем проекте www.almacloud.kz В нашем случае все честно и прозрачно. Есть ГАРАНТИРОВАННЫЙ розыгрыш призов, и есть участники, которые случайным образом выбираются из общего числа.
Правила участия более чем просты:
1. Зайди на сайт www.almacloud.kz
2. Выбери пакет (3600 – участвует в TESLA Model S и iPhone 7; ВСЕ остальные пакеты участвуют в розыгрыше квартиры, Tesla и iPhone 7;
3. Заполняете поля регистрации (email, номер телефона, имя)
4. Совершаете оплату картой любого банка РК либо через терминалы QIWI по всему РК.
Присутствие не обязательно. Зайдя на страницу Санжара в Фейсбук: http://facebook.com/s.altayev, вы сможете наблюдать за происходящим в прямом эфире с любой точки Мира.
Хотим сообщить приятную новость! В сети ресторанов RUMI, участники могут выбрать для себя Праздничный сет абсолютно БЕСПЛАТНО!
10% от собранных средств ALMACLOUD.kz направит на приобретение аппаратов костной проводимости для детей с диагнозом микротия, атрезия.
Чтобы принять участие в проекте, перейдите по ссылке: www.almacloud.kz
У вас есть вопросы? Воспользуйтесь телефонными номерами: +77088888877, +77088887088, и WhatsApp чат по ссылке chat.whatsapp.com
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