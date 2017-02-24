"Мы со всем справимся, ты не заслуживаешь той жизни, которой сейчас живешь".

Дочь Баян Максаткызы надеется, что справедливость восторжествует и ее отец - Бакытбек Есентаев, скоро вернется домой. Об этом она написала в своем Instagram , передает Zakon.kz





"Я люблю тебя, Папочка, и очень-очень скучаю! Ты мой самый главный защитник! С праздником тебя! Все мы ошибаемся и иногда даже непростительно сильно, но главное понять, раскается и найти силы идти дальше. Мы со всем справимся, ты не заслуживаешь той жизни, которой сейчас живешь, справедливость должна восторжествовать. По-моему, судьям пора бы перестать пытаться что-то доказать народу, давая огромные сроки резонансным делам, всем наплевать, народ забудет, а мы нет, а нам больно. Я всегда буду бороться за тебя и стараться, чтобы ты вернулся в шикарный, тёплый дом к своим детям, которые ждут тебя, всё будет хорошо", - написала она.









стало известно о том, что телеведущая и продюсер Баян Максаткызы (Есентаева) обратилась в Верховный суд с просьбой о пересмотре приговора бывшему супругу Бакытбеку Есентаеву. С ходатайством о возбуждении кассационного производства также обратился и защитник Бахытбека Напомним, на этой неделе





Как сообщалось ранее, Бакытбек Есентаев нанес своей жене несколько ножевых ранений в июне прошлого года. Она была госпитализирована в Талгарскую районную больницу в тяжелом состоянии. Бакытбек Есентаев был признан виновным по статье о покушении на убийство, но оправдан по статьям об изнасиловании и насилии. Межрайонным специализированным судом по уголовным делам Алматинской области Бакытбек Есентаев был приговорен к 9 годам тюремного заключения. В январе этого года стало известно о романе Баян Максаткызы и Турсена Алагузова . Пара не скрывает своих отношений, в СМИ также сообщалось, что весной они планируют расписаться.



