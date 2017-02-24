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Какая судьба ждет зоопарк Алматы

24 февраля 2017, 09:43

Животных начали кормить как положено.


В зоопарке Алматы животным разнообразили меню и увеличили рацион, а вольерах теперь регулярно проводят дезинфекцию, передает телеканал КТК.

Напомним, зверинец оказался в прошлом году в центре скандала после гибели животных. За короткий период там пали жираф, тигрица и гепард, а зоозащитники недосчитались снежных барсов. Оказалось, что за обитателями зоосада все это время плохо ухаживали. Прежнему руководителю даже пришлось уволиться.

Сегодня в вольерах хищников чистота, а львица Симба, в выздоровление которой уже никто не верил, пошла на поправку. Секрет лечения оказался довольно прост: достаточно было увеличить и изменить рацион. В меню теперь больше мякоти, свежая печень и курица.

"На самом деле трудностей много. И даже больше, чем я думал до этого. Во-первых, коллекция во многом устаревшая - порядка двухсот зверей уже в преклонном возрасте. Во-вторых, условия их содержания. Зоопарк построен уже давно, и с тех пор мало что изменилось", - говорит директор Алматинского зоопарка Ержан Еркинбаев.

В планах - обновить вольеры и построить новую ветеринарную лечебницу. Деньги на все это обещали дать некие друзья директора зоопарка.

"Может быть знакомых, друзей, доброжелателей у прежнего состава руководителей и сотрудников зоопарка было меньше, чем у меня. Мне повезло", - говорит он.

Исчезнут в зверинце киоски с закусками и напитками, а также аттракционы для детей. Как считает новый шеф, в зоопарке должно быть комфортно не людям, а животным.

"Когда говорят, что на территории зоопарка детям должны быть развлечения и должны быть рестораны и кафе, и батуты, и цирки. Я с этим не согласен. Зоопарк - это, во-первых, место для животных, а потом уже это экспозиция для людей", - говорит Ержан.

Если брать глобально, то руководство зверинца планирует убрать все клетки и превратить это место в среду обитания. На это понадобится примерно семь лет.

Фото: dostoprim.almaty.kz

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