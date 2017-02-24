Мертвых казахстанцев нашли в машине на севере Москвы

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

В Дмитровском районе в Москве были найдены два тела, сообщает РЕН ТВ





По данным телеканала, тела находились в автомобиле "Газель". Погибшие - приезжие из Казахстана, которые приехали на склад за товаром. Когда они не забрали вовремя товар, их начали искать. Собеседник журналистов утверждает, что они отравились угарным газом.





Официального подтверждения этой информации пока не поступало.



