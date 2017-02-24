В алматинских школах устанавливают оборудование для фильтрации интернета

В прокуратуре отмечают, что эта работа положительно оценена педагогами и учащимися, а также их родителями.

Прокуратура Алматы инициировала подписание с акиматом города и IT-компанией Меморандума о взаимодействии в вопросе ограничения во всех школах города доступа к противоправным сайтам , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Алматы..





В 54 школах Алматы реализованы пилотные проекты «Контроль запрещенных сайтов в школах города» и «Виртуальная безопасность в школах», в рамках которых на безвозмездной основе установлено оборудование для фильтрации интернета.





В прокуратуре отмечают, что эта работа положительно оценена педагогами и учащимися, а также их родителями.



