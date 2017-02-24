В алматинских школах устанавливают оборудование для фильтрации интернета
24 февраля 2017, 09:55
В прокуратуре отмечают, что эта работа положительно оценена педагогами и учащимися, а также их родителями.
Прокуратура Алматы инициировала подписание с акиматом города и IT-компанией Меморандума о взаимодействии в вопросе ограничения во всех школах города доступа к противоправным сайтам, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Алматы..
В 54 школах Алматы реализованы пилотные проекты «Контроль запрещенных сайтов в школах города» и «Виртуальная безопасность в школах», в рамках которых на безвозмездной основе установлено оборудование для фильтрации интернета.
В прокуратуре отмечают, что эта работа положительно оценена педагогами и учащимися, а также их родителями.
"Есть целый пласт контента, с которым не должны сталкиваться дети. Сюда относятся ресурсы, направленные на нанесение себе умышленного вреда, пропагандирующие культ жестокости и насилия, к которым имеется свободный доступ пользователей на всей территории Республики Казахстан. К сожалению, такой опасный материал широко доступен подрастающему поколению. Помимо этого дети могут подвергаться влиянию баннерной рекламы на страницах, которые посещают. Рассчитывая на детскую наивность, мошенники часто торгуют поддельными продуктами и услугами, за которые дети расплачиваются онлайн. В целях защиты детей от негативной и опасной информации, возникла необходимость в фильтрации сетевого трафика в соответствии с законодательными требованиями Республики Казахстан, а также в рамках реализации Дорожной карты Генеральной прокуратуры «Защитим детей вместе», проектов прокуратуры города Алматы «Все ради жизни!»", - сообщили в прокуратуре города.
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