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Новости за сегодня

Де Мистура высоко оценил астанинский процесс и усилия России по Сирии

 

Спецпосланник ООН по САР Стаффан де Мистура на открытии переговоров в Женеве высоко оценил астанинский процесс и усилия России, Ирана, Казахстана и Турции, которые помогли укрепить перемирие в Сирии, сообщает РИА Новости.

«Позвольте мне выразить признательность инициаторам астанинского процесса — России, Турции, Ирану и Казахстану за их вклад в прекращение огня в Сирии. Оно хрупкое, но оно есть», — сказал де Мистура.

По его словам, эта инициатива открыла «окно» возможностей для продвижения политического процесса.

«Мы хотим использовать это окно», — отметил спецпосланник.

 

24 февраля 2017, 10:18
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «РИА Новости»

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