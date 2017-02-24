В Казахстане внедряют специальные кабинеты для допросов подозреваемых

Прозрачные кабинеты для допросов подозреваемых действуют в Астане и Акмолинской области. Об этом стало известно в ходе 4-го Форума тюремной реформы, который состоялся в Генеральной прокуратуре, сообщает телеканал Астана.

Помещения оснастили камерами видеонаблюдения и прослушивающими устройствами.

«Здесь есть председатель КУИС? Где? Слушайте, такой разговор здесь идет, а председателя нет. А что может быть важнее вот этих тем? Вот отношение! Вот, смотрите, сколько у нас было председателей КУИС? Вот эти председатели все время отстаивали интересы ведомства, а теперь посмотрите, за три года 80 сотрудников ваших осуждены. Знаете, вы не жалеете своих коллег. Ладно, вы не думаете о заключенных. Вы о коллегах подумайте!», - возмущается Генеральный прокурор РК Жакип Асанов.

Асанов считает, что в КУИС создаются условия для пыток. Не устанавливают камеры видеонаблюдения, либо проводят допросы в «слепых зонах».

Наверняка, избежать пыток смогут обвиняемые, которых будут допрашивать в таком помещении. По одному специальному кабинету для допросов внедрено в Астане и Акмолинской области. Помещение полностью прозрачно, оснащено камерами видеонаблюдения и прослушивающими устройствами. Прокуроры уверены, внедрение прозрачных допросных по стране позволит обезопасить подозреваемых, и сделать не менее прозрачной работу полицейских.

«В этих двух подразделениях мы реконструировали свои помещения. И сделали кабинеты открытые. Стеклянные просматриваемые. Которые для производства следственных действий с подозреваемыми, которые будут доставляться по подозрению в совершения преступления», - пояснил заместитель Министра внутренних дел РК Рашид Жакупов.

По данным Генеральной прокуратуры, только за последние пять лет за применение пыток осуждено 140 должностных лиц. 400 сотрудников правоохранительных органов уволены по отрицательным мотивам. Ежегодно в Казахстане регистрируется порядка 100 фактов пыток. До суда доходит не более 2% таких дел. В ходе форума вспомнили и о внедрении электронных браслетов, которое, кстати, затянулось. В МВД обещали решить вопрос в течение двух лет. Что касается предложений, то на форуме высказались за обеспечение подозреваемых правом на адвоката в течение 3-х часов с момента задержания, а осужденным запретить принимать участие в воспитательной работе и заниматься строевой подготовкой.