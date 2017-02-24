Близким другом Джеки Чана был казах

Бексеит Тюлькиев был не только художником, но и выдающимся спортсменом.

Если вы думаете, что первым казахом, который встретился с легендарным Джеки Чаном был Димаш Кудайберген, то вы ошибаетесь. Оказывается, одним из лучших друзей Джеки Чана был казахский художник Бексеит Тюлькиев , пишет , пишет Qamshy.kz





Он был не только художником, но и выдающимся спортсменом. Он владел такими видами единоборств, как ушу, каратэ и таэквандо. Бексеит был первым президентом Федерации таэквондо ВТФ РК, обладателем черного пояса (5-й дан). Но многие из подрастающего поколения не знают об этом.





Его лучшими друзьями были Мустафа Озтюрк и Джеки Чан. Он любил не только спорт, но и искусство.





Бексеит Тюлькиев сам был когда-то любопытным сельским мальчишкой. Родился Бексеит в селе Каскасу Ленгерского района Южно-Казахстанской области. Ничем не отличался от сверстников, пока в его руки не попали карандаш и клочок бумаги. Его друзья проводили время в обычных мальчишеских забавах. Бексеит вдруг утратил интерес к асыкам и догонялкам. Брал тетрадку, карандаши и бродил за селом, по берегам речки, рисуя все, что видел. Его завораживали линии ветвей кустарника, изгиб реки, степной пейзаж, пишет "Новое поколение"

Восьмиклассник Бексеит Тюлькиев со своим полотном "Кокпар" принял участие в выставке профессиональных художников. О его даре заговорили профессионалы. Бексеит получил первую в жизни награду. Успех окрылил его. Бексеит Тюлькиев хотел учиться этому удивительному ремеслу. Поступил в художественную студию в Чимкенте в 1972 году. А после армии, в 1976-м - в Алматинское художественное училище имени А.Кастеева. Как один из лучших студентов, Бексеит Тюлькиев получил досрочное направление в Москву, в знаменитую Строгановку - Высшее художественно-промышленное училище - на отделение интерьера. После окончания Строгановского училища в 1981 году Бексеит вернулся в Алма-Ату, где начал работать преподавателем в Алма-Атинском театрально-художественном институте. Вступил в Союз художников СССР.

Профессиональная карьера Бексеита Тюлькиева складывается блестяще: он становится лауреатом республиканского конкурса “Жигер”, в 1988 году - лауреатом премии ЦК ЛКСМ Казахской ССР, заслуженным художником Казахстана. Бексеит Тюлькиев, вполне состоявшись профессионально, был все же в начале большого пути. Незадолго до гибели он организовал и возглавил ассоциацию художников “Возрождение”, став ее президентом.

Восточными единоборствами он увлекся во время учебы в Москве. И как все, за что брался Бексеит, новая страсть поглотила его. Учителя, посвященные в тонкости карате, восточных единоборств, стали его наставниками и гуру. Тренеры служили в то время в охране Генерального секретаря ЦК КПСС. Вид спорта был полузапрещенным, тренировались спортсмены в подвалах. С перестройкой восточные единоборства легализовались на территории всего бывшего Союза.

Ночью 15 апреля 1998 года у автостоянки на Бексеита Тюлькиева напали пятеро бандитов, вооруженных ножами и газовыми баллончиками. Бексеит боролся, сопротивлялся до последнего. Около двух часов лежал Бексеит, истекая кровью. Руки художника были изрезаны ножами бандитов. Когда Бексеита нашли, он был еще жив и, по слухам, успел назвать своих убийц. Они принадлежали к организованной преступной группировке. 17 апреля 1998 года в Музее искусств имени А.Кастеева проходила панихида по трагически погибшему художнику и спортсмену. Непрекращающимся потоком шли люди, представители разных профессий и сословий: художники, искусствоведы, артисты, спортсмены, чиновники, люди власти.



