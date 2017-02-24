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СМИ: ветеран ВС США расстрелял индийцев в баре

24 февраля 2017, 10:20

Один человек погиб, двое ранены.


Ветеран американской морской пехоты, выкрикивая расистские лозунги, открыл огонь в баре в США по группе выходцев из Индии. Инцидент произошел в городе Олейте, штат Канзас, сообщает ТАСС со ссылкой на газеты Times of India.

Посетитель бара с криком "Вон из моей страны!" принялся стрелять из пистолета по сидящем рядом индийцам. 32-летний авиационный инженер Шринивас Кучибхотла из индийского города Хайдерабада был убит на месте. Еще два человека получили ранения и доставлены в больницу.

Стрелявшим оказался 51-летний ветеран американской морской пехоты Адам Пуринтон, он уже задержан.

"Это был трагический и бессмысленный акт насилия", - сказал начальник полиции города Стивен Менк.

Как в свою очередь сообщает телеканал NDYV, Пуринтон постоянно выкрикивал оскорбления на расовой почве в адрес сидящих в баре индийцев. По словам свидетелей, он называл индийцев выходцами с Ближнего Востока. Возможно, он перепутал их с арабами.

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж заявила, что шокирована происшедшим. "Я шокирована инцидентом со стрельбой в Канзасе, при котором был убит Шринивас Кучибхотла. Мои искренние соболезнования его семье", - сообщила глава МИД на своей странице в сети микроблогов Twitter.

По разным данным, в США проживают около 5 млн выходцев из Индии. Как отмечают СМИ, это уже не первое нападение расистов на индийцев в стране. В 2012 году радикально настроенный ветеран американской армии Пейдж открыл стрельбу в гурдваре (сикхском храме) в Висконсине, убив шесть и ранив еще четыре человека.

Фото: Газета Труд

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