СМИ: ветеран ВС США расстрелял индийцев в баре

Ветеран американской морской пехоты, выкрикивая расистские лозунги, открыл огонь в баре в США по группе выходцев из Индии. Инцидент произошел в городе Олейте, штат Канзас, сообщает ТАСС со ссылкой на газеты Times of India.





Посетитель бара с криком "Вон из моей страны!" принялся стрелять из пистолета по сидящем рядом индийцам. 32-летний авиационный инженер Шринивас Кучибхотла из индийского города Хайдерабада был убит на месте. Еще два человека получили ранения и доставлены в больницу.





Стрелявшим оказался 51-летний ветеран американской морской пехоты Адам Пуринтон, он уже задержан.





"Это был трагический и бессмысленный акт насилия", - сказал начальник полиции города Стивен Менк.





Как в свою очередь сообщает телеканал NDYV, Пуринтон постоянно выкрикивал оскорбления на расовой почве в адрес сидящих в баре индийцев. По словам свидетелей, он называл индийцев выходцами с Ближнего Востока. Возможно, он перепутал их с арабами.





Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж заявила, что шокирована происшедшим. "Я шокирована инцидентом со стрельбой в Канзасе, при котором был убит Шринивас Кучибхотла. Мои искренние соболезнования его семье", - сообщила глава МИД на своей странице в сети микроблогов Twitter.





По разным данным, в США проживают около 5 млн выходцев из Индии. Как отмечают СМИ, это уже не первое нападение расистов на индийцев в стране. В 2012 году радикально настроенный ветеран американской армии Пейдж открыл стрельбу в гурдваре (сикхском храме) в Висконсине, убив шесть и ранив еще четыре человека.



