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Новости за сегодня

На 15 лет осудили педофила в Южно-Казахстанской области

 

В Южно-Казахстанской области осужден педофил за попытку изнасилования несовершеннолетней, передает Казинформ.

22 сентября 2016 года житель Мактааральского района распивал спиртное в доме у соседа. В доме находились две дочери соседа. Когда их отец вышел на улицу, 50-летний педофил вошел в комнату девочек, где совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней дочери соседа. Затем мужчина дал девочке 150 тенге, сказал, чтобы она никому не рассказывала, а затем ушел домой.

Девочка рассказала о случившемся своей матери. После этого подозреваемый был задержан, в ходе расследования его вина полностью доказана.

Судья областного специализированного межрайонного суда по уголовным делам Д.Мадалиев признал подсудимого виновным по статье 121 (Насильственные действия сексуального характера) часть 4 (Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса РК и приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

«Но подсудимый не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу в апелляционную коллегию по уголовным делам областного суда. В ходе судебного заседания было доказано, что подсудимый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки. В связи с этим, апелляционная коллегия оставила приговор без изменений. Приговор вступил в законную силу», - сообщил прокурор управления областной прокуратуры Канат Жунусов.

 

Мейрамбек Байгарин

 

24 февраля 2017, 10:19
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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