Самые громкие скандалы казахстанского шоу-бизнеса

Zakon.kz решил вспомнить звездные конфликты, которые не смогли оставить журналистов и поклонников равнодушными.





Авария ценой $55 тыс.













В 2013 году певец Кайрат Тунтеков, разъезжая по городу на своей «сороковке» без прав и документов, столкнулся с автомашиной Toyota Land Cruiser 100. В результате аварии пострадала женщина. Суд приговорил певца к 40 суткам лишения свободы и обязал выплатить денежную компенсацию. Однако пострадавшая своих миллионов так и не получила, виновник был объявлен в розыск за неисполнение решения суда. Служители Фемиды наложили арест на банковские счета Тунтекова и запретили ему покидать бескрайние просторы родины до тех пор, пока он не выплатит долг в размере $55 тыс. долларов.





Незавидное соседство









Не так давно казахстанская певица Сиви Махмуди стала ресторатором. На день рождения имениннице родители преподнесли в качестве подарка лаундж бар «Sivi», который находится в здании жилого дома. Как рассказывает дива в одном из интервью, подарок ей подготовили за 15 дней. Пытаясь успеть к назначенной дате, дарители совсем забыли соблюсти санитарные предписания и прочие нормы. Жертвами халатного отношения стали соседи. Громкая музыка, посторонние запахи и амбре от кальяна стали частыми обитателями в их квартирах. Соседи не безуспешно пытаются бороться с произволом вот уже третий месяц, направляя жалобы в разные инстанции. Те в свою очередь регистрируют нарушения и выписывают штрафы.





«Рэмбо» Корган













История произошла в 2010 году. В самолете Атырау-Алматы казахстанский певец Бейбит Корган повздорил с кандидатом по рукопашному бою Айдаром Даутовым. После приземления воздушного судна мужчины продолжили выяснения отношений на кулаках. По словам Даутова, толпа незнакомых парней, среди которых был и знаменитый певец, избила рукопашника. Сам Бейбит сказал, что все было в точности наоборот.













В 2012 году вновь разгорелся скандал с участием Коргана. Журналистка Айнур Сапарова заявила, что певец избил ее и запер в гримерке за некорректный, по его мнению, вопрос о звездной болезни. Жертва нападения написала заявление в полицию, а певец назвал инцидент происками конкурентов.





$40 тыс. на красное









В 2015 году Казнет впервые потряс скандал с участием экс-супруга известного продюсера - Бахытбека Есентаева. Было опубликовано видео, где некто после неудачной партии в казино избил дилера. Баян Есентаева опровергла причастность к инциденту ее законного супруга, но не отрицала, что мужчина на видео очень похож на ее мужа. В описании видеоролика говорится, что Есентаев проиграл в казино $40 тыс. и таким образом возмещал злость на крупье. В своих последних интервью продюсер признала в мужчине на видео экс-супруга.





Реалити-шоу семьи Есентаевых





В 2016 году в Казахстане разразился громкий скандал вокруг семьи Есентаевых. Супруг продюсера избил ее, и нанес ей несколько ножевых ранений. В результате она была госпитализирована. За причиненный тяжкий вред здоровью Бахытбека Есентаева приговорили к 9-ти годам лишения свободы по статье 99. ч 1. УК РК "Покушение на убийство". Теперь уже бывший муж отбывает наказание в колонии строгого режима. Баян Максаткызы изначально заявляла, что желает чтобы обидчика наказали по закону. Но вскоре, будучи уже невестой Турсенгали Алагузова, простила экс-супруга и не раз писала о том, что желает его досрочного освобождения.





40 градусов минимум









Репутация любимчика миллионов Кайрата Нуртаса была подпорчена всплывшим в сети любительским видеороликом, на котором автор хита «Ауырмайды журек» размахивает ножом и нецензурно выражается, в состоянии алкогольного опьянения. Видео просочилось в Сеть в разгар популярности певца, его даже успели обсудить на одном из отечественных ток-шоу. Но поклонников из-за этого у него не убавилось. Даже инцидент в торговом центре не позволил фанатам любить принца казахстанской поп-музыки меньше.





Пьяный укус









В 2014 году бывшая участница группы «Дауыс International» Жадыра Кутпанова была задержана за езду в состоянии алкогольного опьянения. Девушка вела себя вызывающе и наотрез отказалась предъявить документы на авто гаишникам. На допросе в здания УВД Бостандыкского района Кутпанова порвала брюки полицейскому и укусила за руку его коллегу. Позже артистка была лишена водительских прав сроком на три года.



