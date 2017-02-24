 
Ясно
-17°

Астана

Ясно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 83%

Давление: 734 мм рт. ст.

Ветер: юго-восточный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

311.50

24 февраля 

Курс НБРК

312.65

-

АЛМАТЫ

Покупка

310.50

Продажа

311.50

АСТАНА

Покупка

311.20

Продажа

311.70

Подробнее
331.00

24 февраля 

Курс НБРК

329.60

-

АЛМАТЫ

Покупка

328.00

Продажа

331.00

АСТАНА

Покупка

329.00

Продажа

331.00

Подробнее
Новости за сегодня

Назарбаев пригласил президента Таджикистана на Саммит ОИС, который пройдет в Астане осенью

 

Посол Казахстана в Таджикистане Нурлан Сейтимов встретился с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Асловым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в многостороннем формате. Посол передал приглашение Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева, адресованное Президенту Республики Таджикистан Э. Рахмону, для участия в Саммите ОИС по науке и технологиям, который состоится 10-11 сентября 2017 года в Астане. В своем приглашении Глава государства выражает надежду, что график работы позволит его таджикскому коллеге лично принять участие в работе Саммита», - говорится в сообщении.

Затем посол ознакомил собеседника с основным содержанием специального обращения народу Казахстана по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти и ежегодного Послания народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

В частности, было отмечено, что в рамках предстоящей реформы государственной власти Глава государства отдаст около 40 своих полномочий парламенту и правительству. Для Президента в новых условиях приоритетами станут стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти. Наряду с этим, Президент сконцентрируется на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны. При этом роль правительства и парламента значительно усилится. Также было отмечено, что в рамках Послания «Третья модернизация Казахстана», Главой государства поставлена задача создать новую модель экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны.

В завершение беседы казахстанский дипломат поблагодарил С. Аслова за встречу и выразил готовность к плодотворному сотрудничеству в деле укрепления казахстанско-таджикских отношений в духе стратегического партнерства.

 

24 февраля 2017, 10:22
Источник, интернет-ресурс: Министерства иностранных дел РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код