Юлия Галышева принесла сборной Казахстана пятое золото Азиады

Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева в соревнованиях по парному могулу завоевала для сборной Казахстана пятую золотую медаль зимних Азиатских игр , сообщает , сообщает Zakon.kz





Казахстанка обошла японок Арису Мурата и Мики Ито.





Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд в этой же дисциплине занял третье место. Обладателем награды высшей пробы стал Икума Хоришима из Японии, «серебро» завоевал его соотечественник Даичи Хара.