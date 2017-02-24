Юлия Галышева принесла сборной Казахстана пятое золото Азиады
24 февраля 2017, 10:40
Также бронзовую награду завоевала Дмитрий Рейхерд.
Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева в соревнованиях по парному могулу завоевала для сборной Казахстана пятую золотую медаль зимних Азиатских игр, сообщает Zakon.kz.
Казахстанка обошла японок Арису Мурата и Мики Ито.
Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд в этой же дисциплине занял третье место. Обладателем награды высшей пробы стал Икума Хоришима из Японии, «серебро» завоевал его соотечественник Даичи Хара.
Фото: Данияра Майлыбаева
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