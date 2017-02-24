Юлия Галышева принесла сборной Казахстана пятое золото Азиады

24 февраля 2017, 10:40

Также бронзовую награду завоевала Дмитрий Рейхерд.


Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева в соревнованиях по парному могулу завоевала для сборной Казахстана пятую золотую медаль зимних Азиатских игр, сообщает Zakon.kz.

Казахстанка обошла японок Арису Мурата и Мики Ито.

Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд в этой же дисциплине занял третье место. Обладателем награды высшей пробы стал Икума Хоришима из Японии, «серебро» завоевал его соотечественник Даичи Хара.


Фото: Данияра Майлыбаева

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