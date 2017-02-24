В США автомобилистка въехала в клинику и убила ребенка
24 февраля 2017, 10:57
Еще шестеро взрослых получили ранения.
В американском Мидфилде, Алабама, женщина за рулем, пытаясь припарковаться, въехала в помещение стоматологической клиники, сообщает НТВ.ru.
В результате погиб 5-летний мальчик, еще шестеро взрослых получили ранения.
За рулем Mercedes SUV оказалась женщина. Как оказалось, она пыталась припарковаться, но вместо этого врезалась в стеклянную стену клиники.
Автолюбительница в результате ЧП не пострадала, сообщает AL.com.
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