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Новости за сегодня

За взятку задержан глава областного филиала «КазАвтоЖол»

 

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области за получение взятки задержан руководитель областного филиала АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» Аскар Жанкин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Незаконное вознаграждение в размере 4 млн. тенге он получил за покровительство подрядной организации, осуществляющей реконструкцию автомобильных дорог республиканского значения за счет средств Национального фонда в рамках госпрограммы «Нұрлы жол».

Жанкин водворен в ИВС УВД города Петропавловска. Проводится досудебное расследование.

 

 

24 февраля 2017, 10:29
Источник, интернет-ресурс: Нац. бюро по противодействию коррупции

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