Глава сената: Основам предпринимательства должны учить со школы

Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев считает, что в настоящее время назрела необходимость пропаганды предпринимательства среди казахстанцев, особенно среди молодежи , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Сейчас молодое поколение предпочитает работать в крупных компаниях с государственным участием или на госслужбе. Такая тенденция не может не настораживать», - сказал он в ходе парламентских слушаний на тему «О законодательном обеспечении защиты прав и интересов бизнеса и взаимодействии Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и государства в этой сфере».





По его словам, учить подрастающее поколение основам ведения бизнеса необходимо уже со школьной скамьи.





«Мы должны со студенческой скамьи, даже со школы начать обучать основам предпринимательства, выстроив систему бизнес-образования. Нужны соответствующие образовательные программы. Необходимо решительно устранять препятствия для занятия молодежи предпринимательством, сделать все возможное, чтобы занятие бизнесом стало привлекательным, престижным и доступным», - cказал спикер палаты.





Также К.-Ж.Токаев отметил, что «особняком стоит вопрос о создании «одного окна» по предоставлению услуг как иностранным инвесторам, так и отечественным предпринимателям. Он напомнил, что об этом неоднократно говорил Глава государства.





«По нашим наблюдениям, эта работа по-прежнему страдает недостатками. Вместо «одного окна» появляются дополнительные «окна», присутствует и межминистерская волокита. Зарубежные инвесторы пока не чувствуют внимательного, заинтересованного отношения к себе», - подчеркнул он.





«Как отмечал Глава государства, «Атамекен» проводит большую полезную работу по поддержке предпринимательства в нашей стране. Данные парламентские слушания, на наш взгляд, станут полезным подспорьем в наращивании усилий НПП по улучшению бизнес-климата», - добавил председатель сената.





В заключение К.-Ж.Токаев добавил, что со своей стороны, сенат готов к дальнейшей работе по совершенствованию законодательной базы для успешного развития предпринимательства в РК.





Автор Ксения Давыдова, Астана